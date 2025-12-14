42 ميدالية سعودية في آسيوية الشباب البارالمبية

البلاد (دبي)
اختتمت منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب، بمشاركة نحو (1500) لاعب ولاعبة مثلوا (35) دولة آسيوية، على مدى أربعة أيام في مدينة دبي الإماراتية، إذ حققت المملكة حصادًا تاريخيًا غير مسبوق بلغ (42) ميدالية (11 ذهبية، 18 فضية، 13 برونزية)، لتحتل المركز الحادي عشر في سلم الترتيب العام للدورة.
وسجل لاعبو ولاعبات فريق السعودية البارالمبي رقمًا جديدًا بتحقيقهم أعلى عدد من الميداليات الذهبية وأكبر مجموع ميداليات في تاريخ مشاركات المملكة بدورات الألعاب البارالمبية الآسيوية لفئة الشباب منذ انطلاقتها عام 2013م، حيث جاءت (11) ذهبية ضمن إجمالي (42) ميدالية في رياضات السباحة وألعاب القوى والبوتشيا، متجاوزين حصيلة النسخ السابقة في كوالالمبور (2013) ودبي (2017) والبحرين (2021).
وشهد اليوم الختامي للدورة تألقًا لافتًا لأبطال المملكة، إذ انتزع فريق السعودية للبوتشيا ميداليتين ذهبيتين، بعد فوز اللاعب عبدالعزيز الزهراني في نهائي فئة (BC1) على نظيره الكازاخستاني بنتيجة (5-2)، فيما أضاف سعود السويد الذهبية الثانية بفوزه في نهائي فئة (BC2) على لاعب أوزبكستان بنتيجة (6-1).
كما واصل لاعبو ألعاب القوى حصد الميداليات، بتحقيق فيصل الدوسري ذهبية سباق (1500)م (T20)، وعبدالمجيد الغفيري فضية السباق ذاته، إلى جانب فضية البراء القرني في سباق (1500)م (T54)، وبرونزية فيصل المرزوق في رمي الرمح (F46)، وبرونزيتي حمد مبقوم في سباق (100)م (T12)، ويحيى خبراني في سباق (200)م (T12).
وشارك في تحقيق هذا الإنجاز (22) لاعبًا ولاعبة، حيث نال فريق ألعاب القوى (23) ميدالية، مقابل (14) ميدالية في السباحة، وذهبيتين في البوتشيا، وفضيتين في رفع الأثقال، وبرونزية في كرة الطاولة.
