وسط حصيلة متزايدة لضحايا غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في خان يونس

البلاد (خان يونس)

استشهد فلسطيني، أمس (السبت)، متأثرًا بجراحه في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء إصابته في استهداف سابق نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية محلية.

وأوضحت المصادر أن الشهيد فارق الحياة نتيجة إصابته التي لم تُشفَ بالكامل منذ الهجوم على خيمته، مضيفة أن حصيلة الضحايا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 387 شهيدًا و1018 مصابًا.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 70,654 شهيدًا و171,095 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية المستمرة في القطاع نتيجة استمرار العدوان وتبعاته على المدنيين والبنية التحتية.

تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات مستمرة من منظمات دولية وإنسانية حول تدهور الوضع الصحي والإنساني في غزة، مع استمرار نقص الخدمات الطبية الأساسية وصعوبة عمليات الإجلاء الطبي، ما يزيد من هشاشة السكان ويهدد حياة المزيد من المدنيين.