وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل الأمين العام للأونكتاد

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” السيدة ريبيكا جرينسبان.
وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
