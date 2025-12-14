السياسة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل الأمين العام للأونكتاد

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      14 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” السيدة ريبيكا جرينسبان.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *