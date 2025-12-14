وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وقال الوزارة في بيان لها: المملكة تؤكد على موقفها المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، معبرةً عن صادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أستراليا الصديق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
