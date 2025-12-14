ضبط 19.5 ألف مخالف

البلاد (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال أسبوع، عن ضبط أكثر من 19.5 ألف مخالف في مناطق المملكة كافةً.

ونتج عن الحملات ضبط 12.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4.1 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2.9 ألف مخالف لنظام العمل.

وأفاد بيان وزارة الداخلية، بضبط 1418 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية؛ 41% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 24 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 16 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 30 ألف وافد مخالف، بينهم أكثر من 28 ألف رجل، ​و1.7 ألف امرأة. في حين تمت إحالة نحو 22 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و5.2 ألف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12 ألفاً.

وأكدت الوزارة أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلتَي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، إضافةً إلى التشهير به.