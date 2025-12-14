الأولى

سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية الصين الشعبية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      14 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – رسالة خطية من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، خلال استقباله‎ وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد وانغ يي.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.

