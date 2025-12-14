رينارد: نحترم منتخب الأردن.. ولكن طموحنا التأهل للنهائي

البلاد (جدة) علق الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، على مواجهة الأردن المرتقبة المقرر لها مساء الاثنين بنصف نهائي كأس العرب قطر 2025 .

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي: “بعد أن تأهلنا إلى نصف النهائي، الأهم أن نرتاح ونتعافى، وأن ننام جيدًا وأن نحضّر جيدًا لنصف النهائي، اللاعبون مستعدون لهذه المواجهة الهامّة”. وأضاف: “المقاعد ستكون ممتلئة.. متأكد من ذلك، يجب علينا أن نشكر كافة المشجعين الذين يأتون من كل زوايا العالم على الأجواء الإيجابية، نريد شكر المشجعين السعوديين خاصة في المواجهة الأخيرة كانوا مميزين، وننتظر منهم ذات الدعم، ونعرف أن عدداً منهم يقودون السيارات لساعات طويلة وينفقون الكثير من الأموال، ومسؤوليتنا أن نرد لهم هذا الجميل بالوصول إلى النهائي”. وأكمل: “جمال السلامي صديق مقرب لي، وأمضينا وقتاً طويلاً سويًّا، كان مسؤولاً عن الفريق عندما كنت أدرب المغرب، ولديه عين ثاقبة في اختيار اللاعبين، وسعيد لبلوغهم كأس العالم والوصول لنصف نهائي كأس العرب”. وقال رينارد: “أتعاطف مع يزن النعيمات بعد إصابته الأخيرة، وهذه كرة القدم وقد يحدث لأي لاعب وحدث معنا في إصابة سلمان الفرج قبل عامين، وعندما نتابع المواجهات تجد بعض اللاعبين يضحون من أجل الفريق. أتمنى التعافي السريع له وعلينا المحافظة على اللاعبين”. وواصل: “لا شيء يخيفنا في كرة القدم نذهب إلى الملعب بكامل الثقة، وإذا شعرت بخوف لا يمكن أن تخوض مواجهة نصف النهائي، ما يعجبني أن اللاعبين يركزون على أنفسهم وتسجيل الأهداف، وعندما ندخل إلى الملعب وسط 80 ألف مشجع الشعور والإحساس أمر رائع، لا أعرف إن كنتم شعرتم بذلك ولكن يعطينا شعوراً رائعاً”. وختم تصريحاته: “نعرف المنتخب الأردني جيدًا، هم سريعون في التحولات الهجومية، هم أقوياء دفاعيًا وهذا ما أثبتوه سابقًا، وعلينا أن نكون حذرين ولدينا المهارات الكافية لمواجهة المنافسين”.