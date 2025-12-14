ديبورتيفو ألاهويلنسي الكوستاريكي يتوّج بلقب النسخة الثانية من بطولة مهد الدولية للقارات لكرة القدم

توِّج الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية عبدالله بن فيصل حماد, فريق ديبورتيفو ألاهويلنسي الكوستاريكي, بلقب النسخة الثانية من بطولة مهد الدولية للقارات في ختام منافساتها التي أُقيمت خلال الفترة من (9 حتى 12 ديسمبر)، بعد تغلبه على فريق أسكولي الإيطالي بركلات الترجيح في نهائي الكأس الذهبية، بينما حقق فريق أكاديمية مهد الكأس الفضية للبطولة بعد تغلبه على ستيلينبوش الجنوب أفريقي بنتيجة هدفين دون رد. وحصد لاعب أكاديمية مهد، مازن الهوسة جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال الحارس, سيباستيان روخس, من فريق ديبورتيفو جائزة أفضل حارس، فيما حقق لاعب أسكولي كالتشيو الإيطالي، توماس كمبنلي, جائزة أفضل أسيست في البطولة، وحصل لاعب ديبورتيفو كارلوس على لقب هداف البطولة. يأتي تنظيم أكاديمية مهد للنسخة الثانية من البطولة استمرارًا لجهودها في صناعة منصات دولية؛ تُبرز المواهب وتوفر بيئة تنافسية عالية؛ إذ باتت البطولة عنصرًا مهمًا في برامج التطوير التي تهدف إلى صقل اللاعبين وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة في البطولات العالمية الكبرى.