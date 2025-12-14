حققت قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين.. السعودية بالمرتبة الـ10 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة

البلاد (الرياض)

حققت المملكة تقدُّمًا دوليًا في مؤشر تغطية الخدمات الصحية الأساسية (UHC)، وذلك بمسارها التصاعدي والمتسارع في تغطية الخدمات الصحية الأساسية طوال العقدين الماضيين، لتتقدم إلى المركز العاشر بين دول مجموعة العشرين، وفق التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي بعنوان”تتبُّع التغطية الصحية الشاملة: تقرير الرصد العالمي 2025″.

جاءت هذه القفزة نتيجة نهجٍ يرتكز على تعزيز الوقاية والرعاية الأولية والفحص المبكر،

وأظهرت بيانات المؤشر أن المملكة وصلت إلى مستوى 83 نقطة، مُشكِّلةً قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين؛ ما جعلها ضمن الدول المصنفة بالتغطية الصحية عالية المستوى، مؤكدة نجاح النموذج الصحي السعودي الحديث وفاعلية التحول الوطني في هذا المجال؛ ما يعكس تأثير السياسات التنموية الشاملة التي أرستها رؤية المملكة على مختلف القطاعات.

وترسخ هذه البيانات مكانة المملكة ضِمن الدول الأكثر تقدّمًا على مستوى مجموعة العشرين ودول العالم، نتيجة للتحول الصحي الشامل الذي تشهده البلاد في إطار رؤية المملكة 2030، وبما يعكس قوة الرؤية في إعادة تشكيل منظومة التنمية في المملكة في كافة القطاعات، ومنها القطاع الصحي.

من جهته، أكد وزير الصحة، فهد الجلاجل، أن ما تحقق هو أحد ثمار رؤية المملكة 2030 ودعم القيادة الرشيدة، مضيفًا أن التطور الذي نشهده اليوم في المؤشرات الصحية الدولية يعكس الأثر الحقيقي للتحول الصحي، الذي تقوده رؤية 2030 ، حيث ارتكز هذا التقدم على تعزيز الوقاية، وتمكين الرعاية الأولية، والرقمنة الصحية، إضافةً إلى تطوير منظومة الخدمات في جميع مناطق المملكة.