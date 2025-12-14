السياسة

جيش الاحتلال يستهدف القيادي في حماس رائد سعد

صحيفة البلاد      14 ديسمبر 2025

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (السبت)، أنه شن غارة جوية على القيادي في حركة حماس رائد سعد، واصفًا إياه بـ”القيادي رقم 2″ في الحركة. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن العملية أُطلق عليها اسم «العشاء الأخير».
وأفادت مصادر محلية في قطاع غزة بسقوط عدة قتلى نتيجة الهجوم، الذي تخللته غارة ثانية على نفس الموقع بعد وقت قصير من الهجوم الأول، في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن رائد سعد يُعد أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر 2024، وكان من المقربين جدًا للقياديين البارزين في حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف، اللذين قُتلا مؤخرًا على يد إسرائيل في عمليات مشابهة.
يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من العمليات الإسرائيلية الموجهة ضد قيادات حماس في قطاع غزة، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتصاعد التوترات في المنطقة.

