ثلاثي روشن يقودون تشكيلة السنغال في أمم أفريقيا

كشف مدرب المنتخب السنغالي باب بونا تياو عن القائمة الرسمية المستدعاة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة ثلاثي دوري روشن وهم ساديو ماني مهاجم النصر، وإدوارد ميندي حارس الأهلي، وكاليدو كوليبالي مدافع الهلال.

كما ضم منتخب السنغال ثلاثة لاعبين مصابين إلى تشكيلته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، واثقا من تعافيهم في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة التي تقام في المغرب هذا الشهر.

وثارت شكوك حول انضمام أساني دياو وحبيب ديارا وإسماعيلا سار إلى التشكيلة، لكن المدرب بابي ثياو ضمهم في التشكيلة التي أعلنها اليوم السبت وتضم 28 لاعبا، وقال في مؤتمر صحفي إنه واثق من أنهم سيكونون جاهزين للعب.

وتعرض دياو لإصابة في الفخذ أثناء لعبه مع كومو في الدوري الإيطالي مطلع الأسبوع الماضي، بينما خضع ديارا لاعب سندرلاند لعملية جراحية في الفخذ في سبتمبر، ولم يلعب منذ ذلك الحين.

واضطر سار للخروج بسبب إصابة في أربطة الكاحل في الشوط الأول من هزيمة كريستال بالاس 2-1 على أرضه أمام مانشستر يونايتد في 30 نوفمبر الماضي، وغاب عن آخر ثلاث مباريات لفريقه.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الرابعة في كأس الأمم، حيث يستهل مشواره بمواجهة بوتسوانا في طنجة في 23 ديسمبر، كما سيواجه بنين وجمهورية الكونجو الديمقراطية في مجموعته.

وفيما يلي تشكيلة السنغال:

حراسة المرمى: موري دياو (لوهافر) ييفان ضيوف (نيس) إدوارد ميندي (الأهلي السعودي)

مدافعون: إيلاي كامارا (أندرلخت) كريبين دياتا (موناكو) الحاج مالك ضيوف (وست هام يونايتد) إسماعيل ياكوبس (غلطة سراي)، كاليدو كوليبالي (الهلال)، أنطوان مندي (نيس)، موسى نياخاتي (أولمبيك ليون) مامادو سار (ريسنج ستراسبورج)، عبدولاي سيك (مكابي حيفا).

لاعبو الوسط: لامين كمارا (موناكو) باتي سيس (رايو فاليكانو) حبيب ديارا (سندرلاند) إدريسا جانا جي (إيفرتون) بابي جي (فياريال)، بابي مطر سار (توتنهام هوتسبير).

مهاجمون: بولاي ضياء (لاتسيو) حبيب ديالو (ميتز) أساني دياو (كومو) نيكولا جاكسون (بايرن ميونيخ) ساديو ماني (النصر) إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان) شريف ندياي (سامسون سبور)، إليمان ندياي (إيفرتون) شيخ سابالي (ميتز) إسماعيلا سار (كريستال بالاس).