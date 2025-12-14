تعرف على تشكيل الأخضر المتوقع أمام الأردن في كأس العرب

البلاد (جدة)

حسم الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بنسبة كبيرة اختياراته للتشكيلة التي سيعتمد عليها في مواجهة الأردن ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2025.

ويواجه الأخضر نظيره الأردني مساء يوم الاثنين، في لقاء مرتقب يتحدد على إثره أحد طرفي المباراة النهائية للبطولة.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي مجرشي، وليد الأحمد، حسان تمبكتي، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، سالم الدوسري.