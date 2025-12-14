الرياضة

“تحزيم” و “انهمر” بطلان لكأسي نادي سباقات الخيل

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      14 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

محمد الجليحي (الرياض)
نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض منافسات الأسبوع التاسع من موسم سباقات الرياض، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق (11 و12 و13 من ديسمبر 2025) بواقع (12) شوطًا في كل حفل، والتي شهدت منافسات قوية لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة.
وشهدت منافسات يوم السبت إقامة سباق كأس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الفئة الثالثة محليًا, حيث توج صاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد الأمين العام لمجلس إدارة نادي سباقات الخيل إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين بعد تحقيق الجواد تحزيم الفوز بالسباق الممتد على مسافة (2000) متر, الذي شهد مشاركة وحضورًا لأبرز الجياد.
وحظيت سباقات يوم الجمعة بحضور لافت لمهور السنتين على كأس وزارة الحرس الوطني المدرج ضمن سباقات المجموعة الثالثة محليًا, فقد سلّم وكيل الوزارة للشؤون الفنية فهد الشايع, الكأس لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد أن قدم ذو السنتين الضرب أداء لافتًا استحق على إثره الظفر بكأس السباق.
وفي كأس نادي سباقات الخيل سلّم مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون المراسم والتشريفات خالد العشري الكأس للمالك عايض صنات صنيتان الشيباني بعد فوز جواده “انهمر” الذي امتد على مسافة السرعة (1200) متر.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *