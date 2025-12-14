المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتأهل إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم

البلاد (الدوحة)
تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج تحت (23) عامًا (2025)، المقامة في دولة قطر، عقب فوزه على نظيره منتخب الإمارات بنتيجة (2 – 0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
سجّل هدفي الأخضر اللاعب عبدالله رديف عند الدقيقة الـ(31)، وثامر الخيبري في الدقيقة الـ(89) من زمن المباراة.
دخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو اللقاء بقائمة ضمّت: حامد يوسف في حراسة المرمى، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد الدوسري، وعبدالرحمن العبيد، وسليمان هزازي، وفيصل الصبياني، وعبدالملك العييري، وراكان الغامدي، وعبدالعزيز العليوة، وماجد عبدالله، وعبدالله رديف.