المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتأهل إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      14 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الدوحة)
تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج تحت (23) عامًا (2025)، المقامة في دولة قطر، عقب فوزه على نظيره منتخب الإمارات بنتيجة (2 – 0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
سجّل هدفي الأخضر اللاعب عبدالله رديف عند الدقيقة الـ(31)، وثامر الخيبري في الدقيقة الـ(89) من زمن المباراة.
دخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو اللقاء بقائمة ضمّت: حامد يوسف في حراسة المرمى، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد الدوسري، وعبدالرحمن العبيد، وسليمان هزازي، وفيصل الصبياني، وعبدالملك العييري، وراكان الغامدي، وعبدالعزيز العليوة، وماجد عبدالله، وعبدالله رديف.
