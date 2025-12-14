الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الأردن في نصف نهائي كأس العرب

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد تحضيراته لمواجهة منتخب الأردن، في المباراة التي ستقام مساء غدٍ الإثنين على استاد البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب تدريب أسباير، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة بمران في مربعات متنوعة، تلاها تمرين الاستحواذ على الكرة، ثم مناورة على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
