أمير المنطقة الشرقية يرعى توقيع اتفاقية مشروع تطوير”أجدان آيلاند” السياحي

البلاد (الدمام)
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمقر الإمارة اليوم، توقيع اتفاقية مشروع تطوير “أجدان آيلاند” السياحي على كورنيش الخبر، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية السياحي وأمانة المنطقة الشرقية وأجدان للتطوير العقاري بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون ريال، بحضور وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وعدد من المسؤولين.
وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بما تحظى به السياحة في المملكة من دعم واهتمام بالغين من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة القطاع السياحي ودوره في التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الجهات ذات العلاقة وتوحيد الجهود لتطوير المشاريع السياحية ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في تعزيز تنمية المنطقة واستثمار مقوماتها السياحية لدعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة.
وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذا المشروع يعد أحد المشاريع الاستثمارية مع أمانة المنطقة وسوف يكون لها أثر كبير ومباشر على السياحة بما يُسهم في إيجاد فرص عمل، وسوف يضاف هذا المشروع المتميز للوجهات السياحية في محافظة الخبر.
وأعرب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، عن اعتزاز الصندوق بالشراكة القائمة في المشروع، مؤكدًا أن تطوير الواجهات البحرية وإحياء المعالم الوطنية يُسهم في تحسين جودة الحياة وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية.
وأوضح أن مشروع “جزيرة أجدان” يُمثّل نموذجًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعمًا مستمرًا لجهود منظومة السياحة في تمكين وجهات جديدة تلبي تطلعات السكان والزوار، ويؤكد التزام الصندوق بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي.
ويهدف المشروع إلى تطوير منطقة برج مياه الخبر لتصبح وجهة سياحية متكاملة تشمل مطاعم بعلامات عالمية، ومقاهي بإطلالات بحرية، ومساحات للترفيه ومنطقة تجارية متكاملة، إضافةً إلى مطعم بإطلالة بانورامية على مدينة الخبر، بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون ريال؛ ليعزز محفظة مشاريع الصندوق في المنطقة الشرقية والتي تجاوزت قيمتها 12.7 مليار ريال.
