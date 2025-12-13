الإقتصاد 21 فرصة عقارية بمزاد شعاع الرياض

البلاد (الرياض) تعلن شركة السعدون العقارية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة مزاد “شعاع الرياض” الإلكتروني، وذلك من يوم الخميس 1/1/2026 الساعة 9 صباحًا، حتى يوم الأحد 4/1/2026 الساعة: 8:00 مساء عبر منصة” وصلت للمزادات”. يطرح المزاد 21 فرصة عقارية مميزة في مواقع إستراتيجية بأهم الأحياء المميزة شرق مدينة الرياض؛ حيث يتكون العقار الأول من أرض تجارية رأس بلك بمساحة 11000 متر مربع، والعقار الثاني من مجمع تجاري و أرض بمساحة 60000 متر مربع، والعقار الثالث من أرض خام بلك بمساحة 319744.25 متر مربع، والعقار الرابع من أرض تجارية مسورة، مقام عليها استراحة بمساحة 2310 أمتار مربعة، والعقار الخامس من أرض تجارية مسورة بصكين تملك بمساحة 1440 مترًا مربعًا، والعقار السادس من فيلا 900 متر مربع، والعقار السابع من فيلا بمساحة 750 مترًا مربعاً، والعقار الثامن من فيلا بمساحة 812.5 متر مربع، والعقار التاسع من فيلا بمساحة 720 مترًا مربعًا، والعقار العاشر من فيلا بمساحة 645 مترًا مربعًا، والعقار الحادي عشر من فيلا بمساحة 500 متر مربع، والعقار الثاني عشر من فيلا بمساحة 500 متر مربع، والعقار الثالث عشر من فيلا بمساحة 625 مترًا مربعًا، والعقار الرابع عشر من أرض سكنية بمساحة 2500 متر مربع، والعقار الخامس عشر من أرض تجارية بمساحة 760 مترًا مربعًا، والعقار السادس عشر من شقة بمساحة 171,71 متر مربع، والعقار السابع عشر من محل تجاري بمساحة 38 مترًا مربعًا، والعقار الثامن عشر من محل تجاري بمساحة 38 مترًا مربعًا، والعقار التاسع عشر من محل تجاري بمساحة 38 مترًا مربعًا، والعقار العشرون من أرض سكنية بمساحة 1117.4 متر مربع، والعقار الواحد والعشرون من أرض سكنية مقام عليها مبنى بمساحة 660.78 متر مربع. حيث تقع على أهم الطرق المميزة؛ كطريق خريص وطريق الجنادرية، وبالقرب من طريق الأمير محمد بن سلمان، والمسار الرياضي والأحياء الحيوية؛ كحي الرمال وحي النسيم وحي السلام والروضة والحمراء واليرموك والقدس وإشبيلية والمؤنسية، والنهضة والنسيم الشرقي والسعادة والندوة، وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض، وبالقرب من المسار الرياضي، وأسواق العثيم مول؛ ما يجعلها وجهة استثنائية. ويعتبر المزاد فرصة مغرية للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852