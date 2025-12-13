قفز السعودية”.. بوابة الفرسان للعالمية ومنصة التميز الدولي

البلاد (الرياض)
يعد أغلب الفرسان السعوديين وبعض الفرسان العرب، بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز البطولة المحببة لمستواها التنظيم، حيث تحظى البطولة بتنظيم دقيق ويطبق فيها أعلى المعايير الفنية المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية (FEI)، مما يوفر بيئة مثالية للمنافسة، إضافة لقوة المنافسة واهتمام الاتحاد السعودي للفروسية بها.
وقال الفارس السعودي عبدالله أبا الخيل المتوج في اليوم الثاني بالمركز الثاني في الشوط الثالث “السرعة” لفئة الأربع نجوم بارتفاع 1.45 متر، وبتوقيت بلغ 76.01 ثانية، خلف الفارس البريطاني تشاد فيلوز: “إن “قفز السعودية” بطولة جذبت إليها نخبة من أفضل الفرسان المصنفين عالميًا، بما يضمن مستوى عالٍ جدًا من التحدي ويوفر فرصة ممتازة للفرسان المحليين والعرب للاحتكاك بالخبرات العالمية”.
وأضاف: “هدفي شوط الجائزة الكبرى غدًا في اليوم الختامي للأسبوع الأول في البطولة، وهو من الأشواط المؤهلة لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز”.
أما الفارس الأردني سعيد عابوره، والمتوج بنفس الشوط بالمركز الثالث، أكد أنه يحب البطولات المقامة في السعودية، ويحرص على المشاركة في كل البطولات التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية ومن أبرزها قفز السعودية التي لم يغب عن نسخها الماضية.
وأضاف “أصداء هذه البطولة الدولية تتجاوز النطاقين المحلي والإقليمي، وتميزت بالتنظيم الممتاز وبمنشآتها ومرافقها، كل ما فيها احترافي ويكفي أنها تقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي”.
وشدد عابوره على أن البطولة تجذب الفرسان الأردنيين على وجه التحديد لأنها تنظم بمواصفات عالمية، تستقطب نخبة الفرسان، وحدث مؤهل للبطولات الكبرى.
