فلامنغو يهزم بيراميدز ويواجه سان جيرمان في نهائي إنتركونتنينتال

البلاد (جدة)

خسر نادي بيراميدز المصري لقب كأس التحدي، بعد هزيمته أمام نظيره فلامنغو البرازيلي 0-2، اليوم السبت، على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن كأس إنتركونتنينتال 2025.

وبادر ليو بيريرا بالتسجيل للفريق البرازيلي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف دانيلو لويز الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وكان بيراميدز قد تأهل لهذه المباراة بعدما انتصر على فريق الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، ويتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، أما فريق فلامنغو ففاز على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، يتوج فريق فلامنغو البرازيلي بلقب كأس التحدي، الذي سيؤهله لخوض المباراة النهائي أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في لقاء يقام يوم 17 ديسمبر الجاري في قطر، على نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.