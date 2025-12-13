الرئيسية
/
/
/
/
/
فلامنغو يهزم بيراميدز ويواجه سان جيرمان في نهائي إنتركونتنينتال
الرياضة

فلامنغو يهزم بيراميدز ويواجه سان جيرمان في نهائي إنتركونتنينتال

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      13 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

خسر نادي بيراميدز المصري لقب كأس التحدي، بعد هزيمته أمام نظيره فلامنغو البرازيلي 0-2، اليوم السبت، على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن كأس إنتركونتنينتال 2025.

وبادر ليو بيريرا بالتسجيل للفريق البرازيلي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف دانيلو لويز الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وكان بيراميدز قد تأهل لهذه المباراة بعدما انتصر على فريق الأهلي السعودي بنتيجة 3-1، ويتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، أما فريق فلامنغو ففاز على كروز أزول المكسيكي بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، يتوج فريق فلامنغو البرازيلي بلقب كأس التحدي، الذي سيؤهله لخوض المباراة النهائي أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في لقاء يقام يوم 17 ديسمبر الجاري في قطر، على نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *