تعرف على موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)

حجزت 4 منتخبات مقاعدها في دور نصف النهائي، وهي: منتخبات السعودية والمغرب، والأردن، والإمارات، بينما غادرت منتخبات أخرى البطولة من الدور ربع النهائي بعد مباريات حماسية امتدت في بعضها إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح.

مواجهتا نصف النهائي

ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الاثنين 15 ديسمبر الجاري، حيث جاءت المواجهتان على النحو التالي:

المغرب × الإمارات.. ينطلق اللقاء في تمام 5.30 مساء.



السعودية × الأردن.. ينطلق في تمام 8.30 مساء.

وتنتظر الجماهير العربية مواجهات من العيار الثقيل، خاصة في ظل التقارب الكبير في المستوى بين المنتخبات الأربعة.

مشوار منتخب المغرب

تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب الفوز على السعودية (1-0) وجزر القمر (3-1)، والتعادل مع عمان بدون أهداف. وواصل “أسود الأطلس” مشوارهم المميز بتخطي منتخب سوريا في ربع النهائي بهدف نظيف، ليبلغوا نصف النهائي بثبات وقوة.

تألق الإمارات والأردن والسعودية

وجاء تأهل منتخب الإمارات إلى نصف النهائي بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، قبل أن يتفوق على الجزائر بركلات الترجيح (7-6) بعد تعادل مثير (1-1).

أما منتخب الأردن، فقد قدم أداءً استثنائيًا بتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، ثم فاز على العراق بهدف نظيف في ربع النهائي.

أما المنتخب السعودي؛ فحجز مقعده في نصف النهائي عقب الفوز على منتخب فلسطين (2-1) بعد اللجوء للأشواط الإضافية، في مباراة اتسمت بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.