بمشاركة صلاح.. ليفربول يعبر برايتون بثنائية في البريمرليج

البلاد (جدة)

تغلب ليفربول على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون بثنائية نظيفة،ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، في مباراة شارك فيها محمد صلاح من مقاعد البدلاء في الشوط الأول.

افتتح إيكيتيكي، التسجيل للريدز في الدقيقة الأولى بعد محاولة إبعاد فاشلة من يانكوبا مينته.

ولعب جو جوميز الكرة برأسه، لتسقط أمام إيكيتيكي الذي سددها ببراعة في الشباك.وشارك صلاح، الذي كان يكتنف مستقبله الغموض بعد انتقاده اللاذع لسلوت والنادي، بديلا وسط تصفيق حار وهتافات مدوية في الدقيقة 26 بعد إصابة جوميز.

وقدم صلاح تمريرة حاسمة في الدقيقة 60 عندما لعب ركلة ركنية متقنة حولها إيكيتيكي برأسه إلى داخل الشباك.

بهذا الفوز، ارتقى ليفربول مؤقتًا إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 26 نقطة بعد 16 مباراة، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال، بينما يتأخر برايتون بثلاث نقاط عن ليفربول في المركز التاسع.

جماهير الريدز تحتفي بصلاح في مشهد استثنائي داخل ملعب آنفيلد، طوت جماهير ليفربول صفحة الأزمة الأخيرة التي عاشها نجمها الأول محمد صلاح مع إدارة النادي والمدرب أرني سلوت، مستقبله إياه بحفاوة بالغة ودعم كبير خلال مباراة الفريق أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

ورصدت عدسات الكاميرات لافتات مميزة زينت المدرجات، حملت صور صلاح وعبارات الدعم، مثل “الملك المصري” والعلم المصري، بالإضافة إلى هتافات صاخبة وتصفيق حار لحظة مشاركته بديلاً في الدقيقة 25. ولم تكتفِ الجماهير بذلك، بل رفعت “اسكارفات” وقمصانا تحمل وجه النجم المصري، في رسالة واضحة بأن صلاح يظل المعشوق الأول لجماهير الريدز مهما كانت الظروف والأزمات. صلاح يرد في الملعب وكعادته، لم يتأخر رد الفرعون داخل المستطيل الأخضر، فبعد دخوله ووسط هذه الأجواء الحماسية، ساهم صلاح في فوز فريقه بصناعة الهدف الثاني لزميله هوجو إيكيتيكي. هذه التمريرة الحاسمة لم تكن مجرد صناعة هدف، بل كانت بوابة عبور صلاح نحو مجد جديد، حيث أصبح ثالث أكثر لاعب مساهمة في الأهداف (تسجيل وصناعة) في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 280 مساهمة، متخطيا أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (279)، ليواصل زحفه نحو قمة القائمة التاريخية التي يتصدرها آلان شيرر وواين روني.

