“المبطي” يخطف لقب شوط كأس العالم في “قفز السعودية”

البلاد (الرياض)
حقق الفارس السعودي خالد المبطي لقب شوط “النقاط” المؤهلة لكاس العالم 2026 في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في ختام منافسات اليوم الثاني من منافسات الأسبوع الأول في النسخة الخامسة من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر قفز السعودية في الجنادرية.
وظفر الفارس السعودي الأولمبي بالمركز الأول بعد قطعه الشوط بزمن وقدره (74.49) ثانية، فيما حل الفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي ثانيًا بتوقيت بلغ 74.68 ثانية، وجاء الفارس الإسباني بيلار لوكريسيا كوردون ثالثًا بتوقيت بلغ (75.06) ثانية، وتوجهم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية عبدالله السلطان العاصمي.
حقق الفارس السعودي خالد المبطي لقب شوط “النقاط” المؤهلة لكاس العالم 2026 في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في ختام منافسات اليوم الثاني من منافسات الأسبوع الأول في النسخة الخامسة من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر قفز السعودية في الجنادرية.
وظفر الفارس السعودي الأولمبي بالمركز الأول بعد قطعه الشوط بزمن وقدره (74.49) ثانية، فيما حل الفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي ثانيًا بتوقيت بلغ 74.68 ثانية، وجاء الفارس الإسباني بيلار لوكريسيا كوردون ثالثًا بتوقيت بلغ (75.06) ثانية، وتوجهم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية عبدالله السلطان العاصمي.
وحسم الفارس البريطاني تشاد فيلوز لقب الشوط الثالث “السرعة” لفئة الأربع نجوم بارتفاع 1.45 متر، بتوقيت بلغ (66.52) ثانية، وحقق الفارس السعودي عبدالله أبا الخيل المركز الثاني بتوقيت (76.01 ثانية)، والفارس سعيد العبورة ثالثًا بتوقيت (76.89 ثانية).
وكانت منافسات اليوم الثاني في الأسبوع الأول قد انطلقت بالشوط الصغير لفئة النجمة الواحد بارتفاع 1.10 متر، ونال فيه الفارس السعودي عبدالله الأهدل المركز الأول بتوقيت بلغ 38.84 ثانية، يليه الفارسة الهولندية إيفا الجمال (34.91 ثانية)، ثم الفارسة السعودية الجوهرة المطيري (37.72 ثانية).
وفي الشوط المتوسط لفئة النجمة الواحد بارتفاع 1.25 متر، سيطر الفرسان السعوديون الصاعدون على مراكزه الثلاثة الأولى، وحقق الفارس الأمير عبدالعزيز بن تركي لقب الشوط بزمن وقدره (53.28) ثانية، ثم الفارسة السعودية فنون الحميدان ثانيًا (55.34 ثانية)، ثم الفارس السعودي فهد الجعيد (55.57 ثانية).
وكانت منافسات اليوم الثاني في الأسبوع الأول قد انطلقت بالشوط الصغير لفئة النجمة الواحد بارتفاع 1.10 متر، ونال فيه الفارس السعودي عبدالله الأهدل المركز الأول بتوقيت بلغ 38.84 ثانية، يليه الفارسة الهولندية إيفا الجمال (34.91 ثانية)، ثم الفارسة السعودية الجوهرة المطيري (37.72 ثانية).
وفي الشوط المتوسط لفئة النجمة الواحد بارتفاع 1.25 متر، سيطر الفرسان السعوديون الصاعدون على مراكزه الثلاثة الأولى، وحقق الفارس الأمير عبدالعزيز بن تركي لقب الشوط بزمن وقدره (53.28) ثانية، ثم الفارسة السعودية فنون الحميدان ثانيًا (55.34 ثانية)، ثم الفارس السعودي فهد الجعيد (55.57 ثانية).