 القادسية يتصدر “الأولى” والشباب بطل الناشئين في ختام البطولة النسائية للتايكوندو

محمد الجليحي (الرياض)اختُتمت منافسات بطولة المملكة التأهيلية للأندية النسائية للدرجة الأولى ودرجة الناشئين، التي أُقيمت على صالة نادي القادسية بمدينة الخبر خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، وسط مشاركة واسعة وتنظيم متميز،وشهدت المنافسات حضور رئيس اللجان الفنية والإدارية بالاتحاد السعودي للتايكوندو عبدالله عسيري، والرئيس التنفيذي لمجموعة التميمي للطاقة المهندس عادل الشريم، إلى جانب مدير عام شركة التميمي للطاقة المهندس عمرو فلمبان، وعضو مجلس الإدارة ميثاق عنبر، ومها المنيعير رئيس إدارة الأعمال بشركة أرامكو، حيث جرت مراسم تتويج اللاعبات المتألقات في مختلف الفئات،وفي الدرجة الأولى، تُوِّج نادي القادسية بالمركز الأول محققًا 878 نقطة، وجاء فريق الرياض ثانيًا بـ 280 نقطة، فيما حلّ الشباب ثالثًا، تلاه العلا بـ 208 نقاط،أما في درجة الناشئين، فقد حصد فريق الشباب المركز الأول ب 513 نقطة، وحلّ الاتحاد ثانيًا بـ 358 نقطة، وجاء القادسية ثالثًا بـ 268 نقطة، ثم أكاديمية مهد رابعًا بـ 262 نقطة.

وشارك في البطولة (27) ناديًا، بمشاركة (278) لاعبة، وأدار منافساتها (45) حكمًا، وأُقيمت على أربعة ملاعب، وسُجّلت خلالها إصابة واحدة فقط، ما يعكس مستوى الانضباط والتنظيم العالي،

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للتايكوندو لدعم وتطوير رياضة التايكوندو النسائية، وتهيئة اللاعبات للمنافسات القادمة، وتعزيز قاعدة الممارسات في مختلف الفئات السنية.