البريكان وكنو يتصدران التشكيل المثالي لربع نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)

تصدر الثنائي السعودي محمد كنو، لاعب الوسط، وفراس البريكان، المهاجم المتألق قائمة النجوم بعد الأداء اللافت في مباريات ربع النهائي.

وقد حصد محمد كنو تقييمًا استثنائيًا بلغ 8.2، ليصبح أفضل لاعب وسط في التشكيلة، مع مساهمة كبيرة في التحكم بإيقاع اللعب.

أما فراس البريكان؛ فنال تقييم 7.3، وسجل هدفًا حاسمًا من ركلة ترجيح أمام فلسطين، ما أكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في البطولة.

هذا الاختيار يعكس الروح القتالية والإصرار الذي ميز لاعبي “الأخضر” خلال البطولة المقامة في قطر.

التشكيلة المثالية

اعتمدت “سوفا سكور” في اختيار التشكيلة المثالية على الأداء الفردي والجماعي، مع التركيز على التوازن بين الدفاع، الوسط والهجوم:

حراسة المرمى: إيلياس هداية (سوريا).

خط الدفاع: حسام أبو ذهب (الأردن)، مروان سعدان (المغرب)، أكام هاشم (العراق) .

خط الوسط: حمزة الموساوي (المغرب)، إسماعيل زيد (العراق)، محمد كنو (السعودية)، أدهم الغرشي (الأردن).

خط الهجوم: عادل بوبلينا (الجزائر)، فراس البريكان (السعودية)، ياسين براهيمي (الجزائر).