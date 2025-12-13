الأخضر يواصل تدريباته لمواجهة الأردن في نصف نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم السبت تحضيراته لمواجهة منتخب الأردن، بعد غدٍ الإثنين على استاد البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2025™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب تدريب أسباير، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة بمران في مربعات مختلفة، تلاها مناورة على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة بالكرات الثابتة.

ويواصل الأخضر استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الأحد على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.