الرياضة

الأخضر يواصل تدريباته لمواجهة الأردن في نصف نهائي كأس العرب

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      13 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني مساء اليوم السبت تحضيراته لمواجهة منتخب الأردن، بعد غدٍ الإثنين على استاد البيت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2025™.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب تدريب أسباير، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد؛ حيث بدأت الحصة بمران في مربعات مختلفة، تلاها مناورة على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة بالكرات الثابتة.

ويواصل الأخضر استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الأحد على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *