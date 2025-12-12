تأجيل مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن

البلاد (جدة)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة العاشرة لدوري روشن في موعدها الجديد خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر فبراير عام 2026، بدلاً من موعدها المقرر خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر عام 2025.

وجاء قرار تأجيل مباريات الجولة العاشرة لدوري روشن، بعد تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب 2025.

وتأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الخميس، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة في ثاني مواجهات الدور ربع النهائي.

وينتظر المنتخب السعودي الفائز من مواجهة العراق أمام الأردن المقرر إقامتها اليوم الجمعة على ملعب المدينة التعليمية، ضمن مباريات الدور ربع النهائي.