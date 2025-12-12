انطلاق فعالية موسم البيريغرينا ضمن موسم خيرات العُلا

البلاد (العُلا)
انطلقت اليوم فعالية موسم العُلا للبيرغرينا، ضمن فعاليات موسم خيرات العُلا، التي تنظّمها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بمشاركة شركة بان العُلا، في نسختها الثانية؛ احتفاءً بالإرث الزراعي للمحافظة، وتعزيزًا لمفاهيم الاقتصاد المستدام بوصفه جزءًا أصيلًا من تراث العُلا الزراعي.
وتُقام الفعالية في سوق المزارعين بالمنشية وتستمر يومين، بمشاركة مزارعين ومنتجين من العُلا، لتُسلّط الضوء على منتج البيرغرينا، أحد أندر وأجود المنتجات الزراعية في العُلا، المعروف بجودته العالية وخصائصه الغذائية، وارتباطه بالبيئة الطبيعية للمنطقة وأساليب الزراعة التقليدية.
وتجمع الفعالية بين العرض الزراعي والتجربة التفاعلية، من خلال التعريف بتاريخ زراعة البيرغرينا، وطرق العناية به، وآليات الحصاد التقليدية، إلى جانب استعراض المنتجات الطازجة والمشتقات المصنّعة محليًا، كما تشارك شركة بان العُلا، المتخصصة في تطوير وتسويق المنتجات الطبيعية المستدامة المستخلصة من الموارد المحلية، في إبراز القيمة الغذائية والاقتصادية لمنتج البيرغرينا، ودعم سلاسل القيمة الزراعية، وتمكين المزارعين.
تأتي الفعالية ضمن جهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لتعزيز استدامة القطاع الزراعي، وتنمية الاقتصاد، وترسيخ مكانة العُلا مركزًا للزراعة المستدامة.