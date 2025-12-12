الرئيسية
الفيصل يهنئ لاعبي الأخضر بعد التأهل لنصف نهائي كأس العرب
الرياضة

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      12 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، لاعبي المنتخب الوطني، بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب 2025.

وكتب الفيصل عبر حسابه على منصة إكس: “مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب 2025 ، كفو يا رجال”.

وتأهل المنتخب السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة في ثاني مواجهات الدور ربع النهائي.

وينتظر المنتخب السعودي الفائز من مواجهة العراق أمام الأردن المقرر إقامتها غدًا الجمعة على ملعب المدينة التعليمية، ضمن مباريات الدور ربع النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

