الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينفّذ فعالية هايكنج اليوم الدولي للجبال بالباحة

شهد جبل شدا الأسفل بمحافظة المخواة، أمس، تنظيم فعالية “هايكنج اليوم الدولي للجبال” التي أقامها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، بإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة، وبمشاركة ما يزيد على (50) هاويًا ومحترفًا، خاضوا مسارًا جبليًا تجاوز طوله (4) كيلومترات.
جاءت الفعالية في إطار الاحتفال باليوم الدولي للجبال، ضمن البرامج الهادفة إلى ترسيخ ممارسة رياضة المشي في البيئات الجبلية، وتشجيع المجتمع على استكشاف الطبيعة وممارسة الأنشطة البدنية في الهواء الطلق، إضافةً إلى إبراز المقومات البيئية والتضاريس المتنوعة التي تتميز بها منطقة الباحة، وما توفره من فرص واعدة للسياحة البيئية والرياضية.
وأفاد فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أن الفعالية نُفذت وفق مسار مُعدّ بعناية، وتحت متابعة مختصين، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة، بما أتيح للمشاركين من تجربة رياضية آمنة؛ أسهمت في تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني، ودعم التوجه نحو أسلوب حياة صحي ونشط.
