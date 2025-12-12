البلاد (جدة)
تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب، بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب منتخب الجزائر، عبر ضربات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد سيطرة التعادل 1/1 على القمة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب البيت في مدينة الخور، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.
سجل للجزائر عادل بولبينة في الدقيقة 48 وتعادل للإمارات يحيى الغساني في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، حجز منتخب الإمارات مقعدًا في الدور نصف النهائي من المعترك العربي على حساب الجزائر العنيد، ليفرض موعدًا من العيار الثقيل أمام المنتخب المغربي الذي عبر بشق الأنفس إلى المحطة قبل الختامية بعد الفوز على منتخب سوريا بهدف دون رد حمل توقيع وليد أزارو.
شووف الهدف |
منتخب الجزائر تقدم 1-0 الإمارات .. عادل بولبينة الدقيقة 46 ..كأس العرب 2025#الجزائر_الإمارات | #الإمارات_الجزائر#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/ubEIU81p8c
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 12, 2025
شووف الهدف |
منتخب الإمارات تعادل 1-1 الجزائر.. برونو الدقيقة 64 ..كأس العرب 2025#الجزائر_الإمارات | #الإمارات_الجزائر#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/dlRj5dJqj1
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 12, 2025