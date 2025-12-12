الرياضة

الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      12 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب، بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب منتخب الجزائر، عبر ضربات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد سيطرة التعادل 1/1 على القمة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب البيت في مدينة الخور، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

سجل للجزائر عادل بولبينة في الدقيقة 48 وتعادل للإمارات يحيى الغساني في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، حجز منتخب الإمارات مقعدًا في الدور نصف النهائي من المعترك العربي على حساب الجزائر العنيد، ليفرض موعدًا من العيار الثقيل أمام المنتخب المغربي الذي عبر بشق الأنفس إلى المحطة قبل الختامية بعد الفوز على منتخب سوريا بهدف دون رد حمل توقيع وليد أزارو.

