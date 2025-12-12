الأردن يُقصي العراق ويواجه الأخضر السعودي في نصف نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)

ضرب منتخب الأردن موعدًا ناريًا مع المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب، بعدما تغلب على المنتخب العراقي بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات ربع النهائي.

أحرز علي علوان هدف منتخب الأردن من ركلة جزاء في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، بعد أن احتسبها الحكم النرويجي على مدافع العراق للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشهد الشوط الأول سجالًا بين المنتخبين للسيطرة على الكرة دون خطورة على المرمى.

وفي الشوط الثاني، ضغط المنتخب العراقي بكل قوته، لإدراك التعادل، ولكن الدفاع الأردني، ومن خلفه الحارس يزيد أبوليلى تصدوا للهجمات العراقية.

وكان منتخب العراق قد تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط. بينما صعد منتخب الأردن إلى ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.