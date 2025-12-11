منافسة قوية في العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية

البلاد (الرياض)
تواصلت فعاليات العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، حيث شهد اليوم الثاني تنافسًا كبيرًا في فئات الأمهار والمهرات وسط حضور واسع وتفاعل لافت من محبي الخيل العربية.
وجاءت البداية مع فئة الأمهار عمر سنة، إذ حققت المجموعة الأولى فوز المهر “أي أرغيث” لمالكه وليد الماجد بالمركز الأول، تلاه “مشهور العون” لمربط العون ثانيًا، ثم “منيع ندرة” لشركة درة ندرة ثالثًا.
وفي المجموعة الثانية، انتزع “عجيب السيد” لمربط السيد المركز الأول، فيما جاء مربط درة ندرة ثانيًا، و “بيان الياسر” لمربط الياسر ثالثًا.
وشهدت المجموعة الثالثة منافسة قوية توّجت بفوز “أصيل أجمل” لمربط أجمل، تلاه “داني السيد” لمالكه نصر بازهير في المركز الثاني، ثم “صايل الجواد” لمالكه فلاح العجمي ثالثًا.
أما المجموعة الرابعة، فانتزع صدارتها “إي آل ليريكو كاي آل” لمربط الوهرة، تلاه “عز العاليات” لعبدالله العبيد، ثم “نبراس N A” لمالكه محمد المحيسن.
وفي المجموعة الخامسة من الفئة ذاتها، فاز “صامد الشقب” لمربط المدرع بالمركز الأول، وحل “شامخ العامرية” لمربط العامرية ثانيًا، و “متحد” لمربط بسام ثالثًا.
أما المجموعة السادسة والأخيرة، فقد شهدت فوز “بركان العرب” لمربط العرب، تلاه “سنان البارقة” لمربط الفلوة، ثم “شبل صقار المجينية” لمحمد الدوسري.
وانتقلت المنافسات بعد ذلك إلى فئة المهرات عمر سنتين، حيث حققت المهرة “العون” لمربط قيصر العرب المركز الأول في المجموعة الأولى، تلتها “فرح الريماس” لمربط الصياقل ثانيًا، و”جليلة النادرات” لمربط العريب ثالثًا.
وفي المجموعة الثانية، فازت “جولي برنسس إتش في بي” لمربط السيد بالمركز الأول، تلتها “بيلا الطرف” لمزرعة الطرف، ثم “سوسن الشقب” لمربط الخوالد.
وتتواصل فعاليات العرض الدولي على مدى خمسة أيام، وسط منافسات تعكس تطور إنتاج الخيل العربية الأصيلة وارتفاع مستوى المشاركة من المرابط المحلية والدولية.