المحليات

معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يناقش مقترحات الموسم البحثي 1447هـ

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      11 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (مكة المكرمة)
عقد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة أمس، ورشة عمل بعنوان “مقترحات دراسات المعهد للموسم البحثي 1447هـ”، بمشاركة نخبة من الباحثين.
واستعرضت الورشة جملة من المقترحات البحثية التي تقدم بها المختصون في مختلف الأقسام العلمية، وناقشت أولويات المشاريع البحثية التي تعتزم فرق العمل دراستها خلال الموسم البحثي المقبل.
وشهدت الورشة طرحًا علميًا ثريًا ونقاشات بنّاءة ركزت على تطوير الأفكار وتعزيز جودة المخرجات، بما يُسهم في دعم خطط تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وابتكار حلول عملية تعزز منظومة الحج والعمرة وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الأداء، وجودة التجربة الدينية والإنسانية.
وأكد المشاركون أهمية تبني دراسات نوعية تعالج التحديات الميدانية وتدعم صناعة القرار، لافتين النظر إلى أن الموسم البحثي 1447هـ سيشهد توسعًا في المشاريع التطبيقية التي تربط المعرفة بالتنفيذ، من أجل تطوير الخدمات وتيسير رحلة ضيوف الرحمن في مختلف مراحلها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *