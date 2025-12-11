الرياضة

كأس العرب| المغرب يعبر سوريا ويتأهل إلى نصف النهائي

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ      11 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العرب «فيفا – قطر 2025»، بعدما فاز على منتخب سوريا بهدف دون رد، في ربع نهائي البطولة.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم وليد أزارو في الدقيقة 79، بعد متابعة تسديدة مرتدة من يد حارس منتخب سوريا.

ازدادت الإثارة في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب لاعب المغرب محمد مفيد، بسبب تدخل عنيف على أحد لاعب المنتخب السوري، عند الدقيقة 90+1.

بهذا الفوز، أصبح المنتخب المغربي أول منتخب يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، وينتظر الفائز من مواجهة منتخبي الجزائر والإمارات.

m.samy

كتب بواسطة

