كأس العرب| المغرب يعبر سوريا ويتأهل إلى نصف النهائي

البلاد (جدة)
تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العرب «فيفا – قطر 2025»، بعدما فاز على منتخب سوريا بهدف دون رد، في ربع نهائي البطولة.
ازدادت الإثارة في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب لاعب المغرب محمد مفيد، بسبب تدخل عنيف على أحد لاعب المنتخب السوري، عند الدقيقة 90+1.
بهذا الفوز، أصبح المنتخب المغربي أول منتخب يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب، وينتظر الفائز من مواجهة منتخبي الجزائر والإمارات.
آزارو يهز الشباك..
الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بعد متابعة رائعة..#المغرب_سوريا#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup pic.twitter.com/CNk55EreBE
