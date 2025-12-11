تفوق كاسح يطمئن المنتخب السعودي قبل مواجهة فلسطين في كأس العرب

الرياضةتفوق كاسح يطمئن المنتخب السعودي قبل مواجهة فلسطين في كأس العرب صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1447 هـ 11 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) تترقّب الجماهير العربية مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 المقامة في قطر. تأهل الأخضر لهذا الدور بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط عقب الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد في الجولة الأخيرة. فيما جاء فلسطين في صدارة مجموعته ليضرب موعدًا مثيرًا أمام الأخضر السعودي في طريق البحث عن بطاقة العبور لنصف النهائي. وعند النظر إلى سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين، تميل الكفة بشكل واضح لصالح المنتخب السعودي الذي لم يخسر في أي مواجهة رسمية أو ودية أمام فلسطين. وخاض المنتخبان 9 مباريات تاريخيًا في مختلف البطولات، انتهت بـ 5 انتصارات للسعودية، و 4 تعادلات. محطات بارزة في تاريخ المواجهات 1992 – كأس العرب: أول لقاء بين المنتخبين، فاز به الأخضر 2-1. 2005 – ألعاب غرب آسيا (قطر): السعودية تجدد التفوق 2-0. 2012 – كأس العرب: أول تعادل بين المنتخبين 2-2. 2014 – مباراة ودية: الأخضر يكرر التفوق 2-0. 2015 – تصفيات كأس العالم 2018: السعودية تنتصر 3-2. 2015 – تصفيات كأس العالم 2018: تعادل 0-0. 2019 – تصفيات كأس العالم 2022: تعادل جديد 0-0 في فلسطين. 2021 – تصفيات كأس العالم 2022: السعودية تنتصر 5-0. 2021 – كأس العرب 2021: آخر مواجهة بينهما انتهت 1-1. ويدخل الأخضر المواجهة بهدف استعادة نغمة الانتصارات وبلوغ نصف النهائي، بينما يبحث منتخب فلسطين عن أول فوز تاريخي على نظيره السعودي ومواصلة مسيرته الناجحة في البطولة.