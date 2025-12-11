تعرف على تشكيل الأخضر المتوقع أمام فلسطين في ربع نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)

يستعد المنتخب السعودي لخوض اختبار حاسم أمام نظيره الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

ومن المنتظر أن يعيد المدير الفني هيرفي رينارد بعض العناصر الأساسية إلى التشكيلة، حيث يعود نواف العقيدي لحراسة المرمى، وحسان تمبكتي لقيادة خط الدفاع، إلى جانب عبدالله الخيبري في منتصف الملعب، فيما يستعيد الأخضر قوته الهجومية بعودة سالم الدوسري وفراس البريكان.

ومن المتوقع أن يبدأ الأخضر المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – حسان تمبكتي – وليد الأحمد – علي مجرشي

خط الوسط: ناصر الدوسري – عبدالله الخيبري – مراد هوساوي

خط الهجوم: سالم الدوسري – فراس البريكان – صالح أبو الشامات

ويأمل رينارد في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة الجولة الأخيرة أمام المغرب، وقيادة المنتخب نحو انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي لمواصلة مشواره نحو اللقب.