بعد مباراة مثيرة| الأخضر السعودي يتغلب على فلسطين ويعبر إلى نصف نهائي كأس العرب

البلاد (جدة)
تأهل الأخضر السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب المقامة في قطر بعد فوزه المثير والصعب على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب لوسيل بالدوحة، في ربع نهائي البطولة.
سجل للأخضر السعودي المهاجم فراس البريكان في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 64 تمكن المهاجم عدي الدباغ من إدراك التعادل لمنتخب فلسطين.
شهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة؛ حيث سجل محمد كنو هدفًا ثانيًا للأخضر، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل، وفي اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، عاد الحكم إلى الـVAR مجددًا لإلغاء ركلة جزاء كانت قد احتُسبت للمنتخب السعودي؛ نتيجة لمسة يد على المدافع الفلسطيني محمد صالح، ليستمر التعادل حتى صافرة النهاية
دخل المنتخبان الشوطين الإضافيين بحثًا عن هدف يحسم بطاقة التأهل، إلا أن الدفاعات الصلبة وتألق الحراس حال دون أي تغيير في النتيجة؛ حتى جاءت الدقيقة 115 ليخطف محمد كنو هدف الفوز للمنتخب السعودي.
بهذا الفوز، ينتظر الأخضر السعودي الفائز من مواجهة الغد، التي ستجمع الفائز من لقاء المنتخب الجزائري ونظيره الإماراتي، في مواجهة مرتقبة قد تشكل خطوة مهمة نحو بلوغ النهائي والسعي لخطف اللقب العربي.
شووف الهدف |
منتخب السعودية تقدم 1-0 فلسطين.. الدقيقة 58 فراس البريكان من ركلة جزاء#كأس_العرب2025#فلسطين_السعودية | #السعودية_فلسطين#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/dlu1nMbfxT
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 11, 2025
شووف الهدف |
منتخب فلسطين تعادل 1-1 السعودية .. الدقيقة 64 عدي الدباغ#كأس_العرب2025#فلسطين_السعودية | #السعودية_فلسطين#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/juWj5AUMQH
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 11, 2025
شووف الهدف |
منتخب السعودية تقدم 2-1 فلسطين.. الدقيقة 115 محمد كنو#كأس_العرب2025#فلسطين_السعودية | #السعودية_فلسطين#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/x8DdNvCJya
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 11, 2025