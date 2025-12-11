انطلاق هاكاثون “أبشر طويق” الأكبر في العالم بالشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق

البلاد (الرياض)

أعلنت وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، عن بدء أكبر هاكاثون في العالم “أبشر طويق”، ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025، المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بمشاركة +4,000 سعودي وسعودية من مختلف أنحاء المملكة، خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويتيح الهاكاثون للمشاركين، فرصة الفوز بجوائز مالية تصل إلى (1,000,000) ريال سعودي، تتضمّن (3) مقاعد في منتج (MVPLAB) برعاية البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، ويقام الهاكاثون ضمن مبادرة “أبشر طويق” إحدى فعاليات مؤتمر أبشر 2025، المخصّصة لتمكين أكثر من (100,000) مستفيدٍ ومستفيدة في جميع مناطق المملكة؛ لبناء قدرات وطنية متميّزة تؤكد مكانة المملكة عالميًا في التقنيات الحديثة والتحول الرقمي.

ويأتي الهاكاثون، الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بأربعة مسارات متنوّعة وهي: الذكاء الاصطناعي والتنبؤ الأمني، والهوية الرقمية وتطبيقاتها الأمنية، وإنترنت الأشياء والتقنيات الميدانية، وابتكار وتطوير خدمات أبشر، التي تتيح للفرق المشاركة تطوير حلول تقنيّة مبتكرة، وسط أجواء تنافسيّة مليئة بروح العمل الجماعي بين الفرق في مكانٍ واحد، لمدة ثلاثة أيام متتالية بإشراف خبراء ومختصّين في العديد من المجالات التقنيّة.

يذكر أن مؤتمر أبشر 2025 يُقام هذا العام خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر، بالشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق، وبرعاية رئيسية من شركة عِلم، بمفهومٍ جديد ونهج مبتكر بعد مرور 10 أعوام على انطلاق ملتقى “أبشر”، إبرازًا لأحدث الابتكارات الوطنية الرقميّة، وتأكيدًا لريادة المملكة عالميًا في مختلف المجالات.