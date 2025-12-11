المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا تجاوز 100% في عدة منتجات غذائية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن المملكة حققت مستويات اكتفاء ذاتي تتجاوز 100% لمجموعة من المنتجات النباتية والحيوانية خلال عام 2024، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من التمور 121%، ومن منتجات الألبان 131%، ومن بيض المائدة 103%، إضافة إلى تحقيق 102% للبامية، و101% للخيار.

وأضافت الهيئة، ضمن إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024، أن المملكة حققت أيضًا ارتفاعًا في نسبة الاكتفاء الذاتي لمجموعة من المنتجات النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023م، إذ ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل بنحو 41.2%، ومن الطماطم بنسبة 9.2%، ومن الأسماك بنسبة 8.2% في حين سجلت لحوم الدواجن ارتفاعًا بلغ 1.4%.

وأظهرت الإحصاءات أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضروات سجلت مستويات مرتفعة؛ إذ بلغت 105% للباذنجان و102% للبامية، و101% للخيار و100% للكوسا، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للبطيخ 98%، وللقرع 94% وللبطاطس 93%، في حين سجلت الطماطم 83%، والفلفل 78%، والبصل 72% بينما بلغ الاكتفاء الذاتي من الشمام 66%، ومن الجزر 60%.

وفيما يخص نسب الاكتفاء الذاتي من الفواكه فقد سجل التين 99% ، والعنب 65%، والمانجو 55%، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الليمون 46% ، ومن الخوخ 43%، ومن الرمان 42%، ومن الفراولة 25%.

وأشار التقرير إلى أن الروبيان سجل أعلى معدل للاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية بنسبة 149%، تلتها منتجات الألبان بنسبة 131%، ثم بيض المائدة بنسبة 103%. وفيما يتعلق باللحوم، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن 72% ، ومن اللحوم الحمراء 62%، في حين سجلت الأسماك نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 52%.

وأبان التقرير أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ أعلى معدل بين المنتجات النباتية في المملكة لعام 2024م، حيث وصل إلى 52.1 كيلوجرام سنويًا، تليه التمور بمعدل 35.8 كيلوجرام، بينما بلغ نصيب الفرد من البصل 20.5 كيلوجرام سنويًا، ومن الطماطم 19.6 كيلوجرام، ومن البطاطس 15.6 كيلوجرام، كما سجلت الفواكه مثل الموز والبرتقال نحو 12 كيلوجرامًا لكل منهما، في حين بلغ نصيب الفرد من البن القهوة ثلاثة كيلوجرامات سنويًا.

ونوهت الهيئة بأن نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية بلغ 70.3 لتر من الحليب سنويًا، فيما وصل متوسط نصيب الفرد من لحوم الدواجن 46.9 كيلوجرام سنويًا، والبيض بمعدل 235 بيضة للفرد سنويًا، كما بلغ نصيب الفرد من اللحوم الحمراء 13.2 كيلوجرامًا سنويًا.