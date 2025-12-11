“السينما.. تأثير في كل المنصات”.. عروض إثرائية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ضمن “حديث إمباك”

واختُتم اللقاء، بالتأكيد على أن الإعلام السينمائي والنقد المتخصص عنصران فاعلان في بناء صناعة سينمائية سعودية مستدامة، وقادران على دعم المواهب وتطوير الذائقة وتعزيز الحضور الثقافي للمملكة على مختلف منصات التأثير.