الإصابة تنهي مشوار أيمن يحيى مع الأخضر في كأس العرب

البلاد (جدة) تلقى المنتخب السعودي ضربة موجعة قبل مواجهة فلسطين المرتقبة في ربع نهائي كأس العرب 2025، بعدما قرر المدير الفني هيرفي رينارد استبعاد اللاعب أيمن يحيى بشكل رسمي من معسكر الأخضر بسبب الإصابة. وجاء قرار الاستبعاد بناءً على التقرير الطبي للجهاز الطبي للمنتخب، والذي أوضح أن نتائج الفحوصات أظهرت عدم جاهزية اللاعب للمشاركة بعد تعرضه لإصابة في الركبة، ما استدعى خروجه من قائمة البطولة بشكل نهائي. ويمثل غياب يحيى خسارة للأخضر، في وقت يستعد فيه لخوض مواجهة قوية أمام منتخب فلسطين مساء غدٍ الخميس ضمن دور ربع النهائي. وتأهل المنتخب السعودي إلى هذا الدور من المجموعة الثانية وصيفًا برصيد 6 نقاط، خلف المغرب المتصدر بـ7 نقاط.