“أمن المنشآت” تستعرض عربة المراقبة الميدانية في جناحها ضمن معرض “واحة الأمن” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 2025

البلاد (الرياض)
استعرضت قوات أمن المنشآت أمام زوّار جناحها في معرض واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 2025، عربة المراقبة الميدانية المزودة بكاميرات نهارية وليلية عالية الدقة، وتُعد إحدى الوسائل التقنية الحديثة الداعمة لأعمال الحماية في المواقع الحيوية.
وتتيح العربة للعاملين في الميدان مراقبة المناطق المكلفين بتأمينها على مدار الساعة، مع إمكانية رصد التحركات المشبوهة بدقة وفعالية في مختلف الظروف المناخية، والإسهام في رفع الجاهزية الأمنية.
وتُجسّد العربة مستوى التطوير التقني في قوات أمن المنشآت لتعزيز قدراتها الميدانية ورفع كفاءة أعمال المراقبة والحماية للمنشآت.
