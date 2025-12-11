أبطال أوروبا| ريال مدريد يسقط على أرضه أمام مانشستر سيتي بثنائية

البلاد (جدة)
واصل فريق ريال مدريد نتائجه السلبية وخسر على أرضه وبين جماهيره أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.
جاءت أهداف المباراة عن طريق البرازيلي رودريجو في الدقيقة 28 لصالح فريق ريال مدريد، بينما تعادل أوريلي بالدقيقة 35 لمانشستر سيتي من متابعة جيدة داخل منطقة جزاء الخصم، قبل أن يضيف النرويجي إيرلينج هالاند من ركلة جزاء الثاني للستيزنز مع الدقيقة 43.
وشارك في المباراة النجم المصري عمر مرموش في الدقيقة 70 من عمر اللقاء بعدما دفع به المدرب بيب جوارديولا على حساب إيرلينج هالاند الذي بدأ أساسيًا في اللقاء.
بهذه النتيجة تواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء 1 والخسارة في مثله، وتسجيل 12 هدفًا وتلقى 6. بينما تواجد فريق ريال مدريد في المركز السابع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في 2 وتسجيل 13 هدفًا وتلقى 7 أهداف.
