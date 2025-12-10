مُحافظ جدة يُدشِّن ملتقى” جهود المؤسسات الوطنية الداعمة لحماية حقوق الإنسان”

البلاد (جدة)

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، ملتقى “جهود المؤسسات الوطنية الداعمة لحماية حقوق الإنسان”، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025، الذي ينظمه فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة، بحضور مدير عام الفرع زيدي الرويلي.

واطّلع سموّه خلال التدشين على برنامج الملتقى الذي يتضمن جلسات حوارية بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية، إلى جانب معرض فوتوغرافي مصوَّر عن حقوق الإنسان يُوثّق أبرز الجهود والممارسات الداعمة لحماية الحقوق وتعزيزها.

وتحظى هذه المناسبة بأهمية عالمية بوصفها محطة سنوية تجدد التزام الدول بمبادئ العدالة والكرامة والمساواة، وتحمل محليًا بُعدًا خاصًا لما توليه المملكة من اهتمام كبير بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي المجتمعي بها، انسجامًا مع مستهدفات رؤيتها الوطنية.

ويسعى فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، من خلال هذا الملتقى، إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وإطلاق مبادرات نوعية تُبرز مكانة المملكة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء مجتمع واعٍ يُسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.