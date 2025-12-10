مواجهة مرتقبة بين أفضل أمهار السنتين في كأس الحرس الوطني بموسم فروسية الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض منافسات الأسبوع التاسع من موسم سباقات الرياض، خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 11 و12 و13 ديسمبر 2025، بواقع 12 شوطاً في كل حفل. وتشهد المنافسات تنوّعاً في الدرجات والتصنيفات والأعمار لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، إضافةً إلى أشواط قوية ومواجهات مرتقبة بين نخبة الجياد.

ويشهد خامس أشواط يوم الجمعة إقامة كأس نادي سباقات الخيل على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويبرز من بين المشاركين الجواد سيبوط للمالك طلال سعد مطلق بن سعد، وكذلك الجواد سودد للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

وفي تاسع الأشواط، خُصّص الشوط التحضيري لكأس الملك سعود على مسافة 2000 متر، ويشارك فيه الجواد ماي فرانكل للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وكذلك الجواد مبلّش للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.

كما خُصّص عاشر الأشواط لـ كأس وزارة الحرس الوطني (الفئة الثالثة – محلي) لأعمار السنتين على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال، ويتنافس فيه نخبة من أمهار السنتين؛ حيث يشارك الهشام والضرب بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويلتهم والعقيق بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والهرم وتويجري بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.

كما يشهد عاشر أشواط يوم السبت إقامة كأس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل (الفئة الثالثة – محلي) على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال، ويشارك فيه الجواد تحزيم للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والجواد ابن طولون للمالك عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المخضوب.