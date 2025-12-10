مطالبات أممية بوقف الهجمات على المرافق الصحية.. «الدعم السريع» يصعد أهوال السودان

البلاد (الخرطوم)

تتوالى الإدانات الدولية لما يشهده السودان من تصعيد دموي بات يطول الأطفال والمرضى والمرافق الصحية، وسط اتهامات محلية لقوات الدعم السريع بالوقوف وراء هجمات مروّعة في جنوب كردفان خلّفت عشرات القتلى والجرحى.

ونددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أمس (الثلاثاء)، بما وصفته بـ”الأهوال المستمرة” في السودان، مؤكدة أن استهداف الأطفال في رياض الأطفال والمرضى داخل المستشفيات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقالت كوبر في منشور على إكس إن المدنيين والمنشآت الصحية “ليست أهدافاً مشروعة أبداً”، مضيفة أن مرتكبي الجرائم “يجب أن يُحاسبوا مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها”.

وجاء الموقف البريطاني بعد إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع استهدفت روضة أطفال ومستشفى كلوقي الريفي في جنوب كردفان، وأسفرت عن مقتل 114 شخصاً بينهم 63 طفلاً. وأوضح تيدروس أن الضربات أصابت الموقع الطبي ثلاث مرات، كما استهدفت المسعفين أثناء محاولتهم نقل الأطفال المصابين، واصفاً الهجمات بأنها “عبثية وغير إنسانية”. وأكدت المنظمة نقل الناجين إلى مستشفى أبو جبيهة وسط نداءات عاجلة للتبرع بالدم وتوفير إمدادات طبية طارئة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوحدة كلوقي الإدارية عصام الدين السيد: إن طائرة مسيّرة شنّت 3 ضربات متتالية: الأولى على روضة الأطفال، والثانية على المستشفى، ثم ضربة ثالثة استهدفت المدنيين أثناء محاولتهم إنقاذ الأطفال. وحمل السيد قوات الدعم السريع و”الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال” بقيادة عبد العزيز الحلو مسؤولية الهجوم، دون صدور تعليق فوري من الجهتين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توسع العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع، التي سيطرت في أكتوبر على كامل إقليم دارفور، قبل انتقال القتال إلى مناطق أخرى من بينها جنوب كردفان، ما تسبب في ارتفاع كبير لعدد الضحايا ونطاق الدمار.

ومنذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع في أبريل 2023، قُتل عشرات الآلاف، ونزح أكثر من 12 مليون شخص، فيما تصف الأمم المتحدة الوضع بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وتحذر المنظمات الدولية من أن استهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية يشكل منعطفاً خطيراً قد يدفع السودان إلى مزيد من الانهيار، وسط مطالبات عاجلة بوقف إطلاق النار وتوفير ممرات آمنة للإغاثة.