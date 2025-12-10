شباب السعودية يدشنون مشاركتهم في بارالمبية دبي الخامسة

البلاد (دبي)

يدشّن فريق السعودية اليوم، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة للشباب، التي تُفتتح في نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبرعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة (1500) لاعب ولاعبة يمثلون (35) دولة آسيوية.

وأعلن فريق السعودية اختيار لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى البراء القرني ومطيرة الشمري لرفع العلم السعودي في حفل الافتتاح، الذي سيسبقه انطلاق منافسات اليوم الأول للدورة، إذ تشارك لاعبة المنتخب السعودي لرفع الأثقال فجر السمري في منافسات وزن (45) كجم، يعقبها زميلها طلال البلوي في منافسات وزن (49) كجم، ويواجه فريق السعودية لكرة الهدف نظيره الإيراني على صالة المزهر الرياضية في دبي.

ويستهل المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة لقاءاته في دور المجموعات بمواجهتين، الأولى أمام المنتخب الفلبيني، ثم المنتخب التايلندي.

وتدشّن رناد الرحيلي مشاركة فريق السعودية لكرة الطاولة بلقاء لاعبة سوريا، ثم مواجهة تايلند، فيما يلتقي اللاعب عمر الصالحي نظيره من الصين تايبيه.

وتنطلق منافسات البوتشيا والسباحة بمشاركة المنتخب السعودي للسباحة والمنتخب السعودي للبوتشيا، وذلك عقب الاجتماعات الفنية التي عُقدت أمس، والتي جرى خلالها اعتماد مختلف الجوانب الخاصة بالمسابقتين.

وفي سياق متصل، وقّعت اللجنة البارالمبية الآسيوية اتفاقية شراكة مع “شيري الدولية” لدعم دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب، وتعزيز الحركة البارالمبية، من خلال تقديم (10) روبوتات تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسهم في توفير حلول ذكية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمشاركين في الدورة.