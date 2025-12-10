سمو ولي العهد يلتقي رئيس دولة إريتريا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتب سموه بقصر اليمامة بالرياض اليوم، فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تطويره، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا مشعل بن حمدان الروقي.
فيما حضر من الجانب الإريتري، وزير الخارجية السيد عثمان صالح محمد، والقائمة بالأعمال بالسفارة الإريترية في الرياض السيدة ويني.
