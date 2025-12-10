رينارد: جاهزون لمواجهة فلسطين ونسعى لبلوغ نصف نهائي كأس العرب

البلاد (الدوحة

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد، واللاعب مراد هوساوي اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني غدًا، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وأكد رينارد أن وصول المنتخب السعودي إلى الدور ربع النهائي يمثل بداية مرحلة تنافسية حقيقية، مع تركيز كامل على بلوغ الدور نصف النهائي، منوهًا أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل الحضور القوي لجميع المنتخبات في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المنتخب استكمل جاهزيته الفنية للمباراة، مع السعي لإنهاء المواجهة في وقتها الأصلي، والاستعداد الجاد لتحقيق هدف الوصول إلى نهائي البطولة.

وفي سياق الحديث عن الاستعداد لكأس العالم، أوضح أن اللاعب مراد هوساوي قدم أداءً إيجابيًا في مشاركته الأولى، وأثبت قدرته على تمثيل المنتخب، مع استمرار باب المنافسة مفتوحًا أمام اللاعبين خلال الأشهر المقبلة، مشددًا على أهمية العناية باللاعبين، خصوصًا الذين خاضوا منافسات الدوري أو البطولات القارية، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

من جانبه، أعرب اللاعب مراد هوساوي عن سعادته بتمثيل المنتخب الوطني، مؤكدًا جاهزية الفريق للمباراة، والحرص على تنفيذ توجيهات الجهاز الفني، والاستفادة من خبرة زملائه اللاعبين في أرض الملعب.

وأضاف أن المنتخب يسعى للتأهل ومواصلة مشواره في البطولة خطوة بخطوة نحو النهائي.