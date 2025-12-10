حلبة كورنيش جدة تستضيف سباق جدة “إي بري 2026” للسيارات الكهربائية فبراير القادم

البلاد (جدة)
تستضيف المملكة للمرة الثامنة على التوالي سباق “جدة إي بري 2026” للسيارات الكهربائية، ضمن الموسم الثاني عشر لسباقات بطولة العالم “إي بي بي فورمولا إي”، والمقرر إقامته على حلبة كورنيش جدة يومي 13 و14 فبراير المقبل، بإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وتعود المنافسات هذا العام إلى حلبة كورنيش جدة على مسار معدل يبلغ طوله 3 كلم، يتضمن 19 منعطفًا عالي السرعة، ليشكل واحدًا من أكثر الأجواء تميزًا على روزنامة رياضة المحركات العالمية، كما تضفي منطقة الهجوم (Attack Zone) عند المنعطف 13، بعدًا إضافيًا من التشويق والحماس ما يمنح الجماهير فرصة عيش تجربة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والسرعة، والعروض الترفيهية العالمية.
ويشهد سباق “جدة إي بري 2026″، مشاركة (20) سائقًا يمثلون (10) فرق، تتنافس على لقبي السائقين والمصنعين، وفي مقدمة هذه الفرق جاكوار تي سي إس ريسينغ، وبورشه، ونيسان، وستروين، وغيرها.
وتحتضن “منطقة المشجعين” مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية المخصصة للعائلات والزوار، تشمل الألعاب والتجارب التفاعلية والمحاكاة وفرص لقاء السائقين، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الرئيسية التي تُقام عقب السباقات ومراسم التتويج، على أن يتم الكشف عنها في وقت لاحق.
وشهدت نسخة الموسم الماضي من السباق أرقامًا قياسية غير مسبوقة، بعدما سجلت أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الفورمولا إي لعطلة نهاية أسبوع، بإجمالي بلغ (65) مليون مشاهد حول العالم، ما يعكس الزخم المتصاعد للبطولة والإقبال الجماهيري الكبير عليها.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، أن عودة سباقات الفورمولا إي إلى المملكة تجسد النمو المتسارع الذي تشهده رياضة المحركات السعودية، مدعومًا بالاستثمار المتواصل في تطوير البنية التحتية، والارتقاء بتجارب الجماهير، وتعزيز قدرات المملكة في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.
وعدَّ سموه سباق “جدة إي بري” من المحطات البارزة على روزنامة البطولة، معربًا عن اعتزازه بمواصلة رفع مستوى البطولة عامًا بعد آخر.
وأشار إلى أن تركيز الفورمولا إي على الابتكار وتطوير مستقبل رياضة المحركات ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة لتطوير هذا القطاع. واختتم تصريحه بتطلعه لاستقبال الفرق والسائقين والجماهير في جولتين استثنائيتين تحت الأضواء الكاشفة، لتقديم تجربة استثنائية لا تُنسى.
من جانبه، أوضح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للبطولة ألبرتو لونغو أن سباق جدة إي بري 2026 يمثل محطة مهمة في الشراكة المستمرة مع المملكة، والتي تتطور عامًا بعد آخر منذ أول سباق لنا في الموسم الخامس، لافتًا النظر إلى أن التزام مدينة جدة بالابتكار والاستدامة ينسجم تمامًا مع رؤية الفورمولا إي، معربًا عن سعادته بالعودة بهذه البطولة العالمية إلى واحدة من أبرز المدن في الموسم 12 لتقديم حدث استثنائي للجماهير في المنطقة.
الجدير بالذكر أنه قد تم البدء في طرح تذاكر الجولتين الرابعة والخامسة للسباق عبر منصة Webook من خلال زيارة الرابط: https://webook.com/en/events/formula-e-tickets-day1-2026-102484 بأسعار تبدأ من (100) ريال، مع توفر تذاكر مخصصة لكبار الزوار. وسيقام السباق تحت الأضواء الكاشفة، لتصبح جدة أول مدينة تستضيف سباقًا ليليًا في روزنامة هذا الموسم.
